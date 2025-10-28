«Лукойл» объявил о продаже зарубежных активов из-за санкций США

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - «Лукойл» распродаст свои зарубежные активы в связи с внесением его в американский санкционный список, говорится на сайте компании.

«Компания объявляет о намерении продать свои зарубежные активы. Начато рассмотрение заявок потенциальных покупателей. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) на сворачивание деятельности», — сообщили в «Лукойле». В пресс-релизе также отмечается, что компания в случае необходимости попросит OFAC продлить лицензию для «обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов».

Следствием этой меры может стать обрушение доходов компании «примерно на 30 процентов», сказал Politico на условиях анонимности бывший топ-менеджер «Лукойла». Компания вынуждена будет продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из примерно 5000 своих автозаправочных станций по всему миру, пояснил он. «Это конец «Лукойла», — заявил собеседник.

В то же время появились сообщения об остановке работы заправочных станций Teboil — «дочки» «Лукойла» в Финляндии и второй по величине нефтяной компании в стране с сетью из 400–430 АЗС. В группе заправки Teboil в Кемиярви в Facebook сказано, что станция закроется через две недели: «Уважаемые клиенты! Мы прекращаем работу в воскресенье, 9 ноября 2025 года». Аналогичное сообщение размещено в паблике Teboil в Вуорела. Последний день работы АЗС — 17 ноября, говорится в посте.

На прошлой неделе издание STT сообщало, что финский нефтепереработчик Neste приостановил поставки топлива на заправки Teboil на фоне введенных против «Лукойла» санкций. Источники Yle в финских транспортных компаниях накануне рассказали, что транспорт Teboil перестал загружать нефтепродукты на НПЗ Neste в Килпилахти и его региональных терминалах. Сложности с поставками топлива подтвердили в самой компании.

При этом в Центробанке Финляндии заявили, что кредитные организации рискуют попасть под ограничения из-за взаимодействия с Teboil. «Любой, кто сотрудничает с такой компанией [которая попала в «черный список» США], подвергается большому риску подвергнуться санкциям», — подчеркивал глава отдела платежных систем Банка Финляндии Пяйви Хейккинен. По данным Helsingin Sanomat, бензин на АЗС Teboil в Финляндии может закончиться в течение нескольких дней.

Директор по маркетингу и коммуникациям Teboil Тони Фликт со своей стороны заявил, что у него нет сведений о намерении «Лукойла» продать свои иностранные активы. Менеджер отказался комментировать дела российского владельца компании и добавил, что Teboil следит за ситуацией и будет предоставлять информацию по мере необходимости.

Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а также их дочерних предприятий 22 октября. Минфин США отвел месяц на прекращение операций с российскими нефтяными компаниями, попавшими под ограничения.