В Париже начался суд над людьми, утверждавшими, что жена президента Франции Брижит Макрон — трансгендер

Эммануэль Макрон, Брижит Макрон

CentralAsia (CA) - В Париже начался суд по делу об интернет-травле супруги президента Франции Брижит Макрон. 10 подсудимых обвиняются в том, что распространяли ложную информацию о том, что она якобы родилась мужчиной, сообщает «Би-би-си».

Кроме того, подсудимые, восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет, обвиняются в клеветнических высказываниях относительно 24-летней разницы в возрасте между 72-летней Брижит и 47-летним Макроном.

Как сообщает AFP со ссылкой на адвоката Брижит Макрон, она отсутствовала на первом заседании и не планирует появляться в суде. Во вторник, возможно, показания даст её дочь, Тифани Озьер.

Среди 10 подсудимых — чиновник на выборной должности, владелец галереи, учитель и интернет-экстрасенс, 51-летняя Дельфин Ж., которая выступает в интернете под ником Амандин Руа.

Вместе с другой подсудимой, Наташей Рей, называющей себя независимой журналисткой, в прошлом году она уже была осуждена за клевету на Брижит Макрон.

В 2021 году Амандин Руа опубликовала в YouTube беседу с Наташей Рей, в которой они утверждали, что никакой Брижит Макрон изначально не существовало, а на самом деле это её поменявший пол брат, Жан-Мишель Троньё.

Однако затем Рей и Руа выиграли апелляцию, и Брижит Макрон вместе с братом обжалуют это решение апелляционного суда.

Конспирологические пересуды относительно того, что Брижит Макрон — трансгендер, циркулируют с 2017 года, с тех пор, как её муж стал президентом Франции.

Эти ни на чем не основанные утверждения стали относительно популярны и в определённых кругах в США — там их распространяла в основном инфлюэнсер правого толка Кэндис Оуэнс.

Прошлым летом чета Макронов подала иск против Оуэнс, заявив, что та игнорирует все доказательства ложности этих утверждений и продолжает предоставлять трибуну конспирологам и клеветникам, заявляющим эти вещи о мадам Макрон.

Эммануэль Макрон говорил, что, подав иск против Оуэнс, он защищает свою честь, а Оуэнс, «служа свои идеям и имея известные связи с праворадикальными лидерами», преднамеренно распространяет ложь, желая причинить ему вред.

Один из десяти подсудимых в Париже, Орельян Пуарсон-Атлан, издатель по роду занятий, известный в соцсетях под ником «Zoe Sagan» и часто обвиняемый в распространении теорий заговора, заявил в понедельник во время перерыва в суде, что он с подельниками подвергается «обратной травле».

Его поддержал другой подсудимый, владелец галереи Бертран С., который имеет 100 тысяч фолловеров в сети X.

«Пресса изображает нас праворадикалами, антисемитами, конспирологами. И кого тут травят?» — заявил он агентству AFP.

Брижит Макрон встретила своего будущего мужа ещё школьником, в школе, где она была учительницей. Они поженились в 2007 году, когда Эммануэлю было 29 лет, а Брижит — 54 года.