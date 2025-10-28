Самый мощный в этом году ураган «Мелисса» достиг пятой категории и приближается к Ямайке

CentralAsia (CA) - Карибский регион столкнулся с самым мощным ураганом за десятилетия — «Мелисса» достигла пятой категории и приближается к Ямайке. Американские метеорологи предупреждают о «катастрофических и смертельно опасных» условиях, передает «Би-би-си».

Ураган «Мелисса» развивает скорость ветра до 175 миль в час (282 км/ч). Прогнозируется, что ураган пройдет над Ямайкой в ночь на вторник, затем переместится к восточной Кубе и Багамским островам.

Эксперты предупреждают, что из-за медленного продвижения ураган может вызвать продолжительные ливни, что увеличивает риск разрушительных наводнений и оползней.

По данным Национального центра ураганов США (NHC), «Мелисса» — самый мощный шторм в мире в 2025 году и, при сохранении нынешней силы, станет сильнейшим ураганом, когда-либо достигавшим Ямайки с начала метеонаблюдений в 1851 году.

Министерство здравоохранения Ямайки сообщило о трех «смертях, связанных со штормом» в понедельник вечером.

По данным NHC, в некоторых районах за четыре дня может выпасть до 100 см осадков. «Из-за медленного движения урагана нас ждет катастрофическое событие», — отметил заместитель директора центра Джейми Роум.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс распорядился эвакуировать наиболее уязвимые районы и призвал граждан «готовиться, оставаться дома и следовать указаниям властей». Власти активировали все 881 убежище по всей стране.

В соседнем Гаити и Доминиканской Республике ураган также принес разрушения: в Гаити погибло не менее трех человек, сотни домов затоплены; в Доминикане жертвой стал 79-летний мужчина, унесенный потоком в Санто-Доминго, а 13-летний мальчик пропал без вести после того, как его унесло течением.

Несколько человек были спасены из автомобилей, застрявших в бурных водах.