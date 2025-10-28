экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Алматы арестовали пятерых иностранцев по подозрению в подготовке теракта

CentralAsia (KZ) -  В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о предотвращении теракта в Алматы, который планировали совершить пять иностранных граждан. 

Пресечь попытку удалось в сентябре на стадии приготовления. Подозреваемых задержали, ведётся следствие. 

«Наряду с этим, в сентябре и октябре по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел восемь граждан Казахстана. Информация о ходе расследования разглашению не подлежит», – говорится в сообщении.

Также в сентябре и октябре за совершение террористических и экстремистских преступлений к заключению приговорили шестерых человек. С начала года – 89 человек, шесть из которых граждане иностранных государств. 

 

