В Москве дизтопливо подорожало на 1,5 рубля за неполный октябрь

CentralAsia (CA) -  Рост цен на топливо на заправках Москвы не сбавляет темпов, наиболее активно дорожает дизель, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА), передает «Интерфакс».

По данным на 27 октября, средневзвешенная стоимость литра ДТ на столичных АЗС достигла 73 руб., увеличившись относительно предыдущего понедельника на 45 коп. С начала месяца рост розничных цен на дизтопливо в Москве составляет 1 руб. 55 коп.

Бензин также дорожает активно, но чуть меньшими темпами. За неделю литр Аи-92 подорожал на 26 коп., до 61,17 руб., Аи-95 - на 28 коп., до 67,44 руб. За неполный месяц бензин подорожал в Москве в среднем чуть более чем на 1 руб.

Рост стоимости топлива в рознице транслирует аналогичную динамику в оптовом сегменте: в последние недели цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже находятся вблизи рекордных отметок.

