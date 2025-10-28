экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Сахалине произошло масштабное отключение электричества

CentralAsia (CA) -  Часть Сахалина 28 октября осталась без электричества. По словам главы Сахалинской области Валерия Лимаренко, «к нештатной ситуации привел обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске».

Грозотрос, написал Лимаренко в своем телеграм-канале, упал на провода, «что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы».

Первые сообщения об аварии появились в 08:00 по местному времени. Спустя четыре часа глава Сахалинской области объявил, что восстановлена подача электричества 70% потребителей.

«К 16:00 подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме», — цитирует «Интерфакс» сообщение  ПАО «Сахалинэнерго».

