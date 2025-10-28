Президент Узбекистана обсудил повестку саммита «С5+1» со спецпосланником Трампа

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с делегацией Соединенных Штатов Америки во главе со специальным посланником Дональда Трампа Серджио Гором.

Как передает пресс-служба руководителя центральноазиатской республики, стороны обсудили ряд вопросов, включая график мероприятий в рамках саммита «Центральная Азия — США» («C5+1»), который пройдет 6 ноября в Вашингтоне.

Уточняется, что в состав американской делегации входил также первый заместитель государственного секретаря этой страны Кристофер Ландау и другие официальные лица.

На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и США. Обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Нью-Йорке 23 сентября текущего года.

Мирзиёев и Гор отметили интенсивный политический диалог, обмены на разных уровнях, активные бизнес-контакты. Подчеркивалось, что растет объем взаимного товарооборота, а в начале октября успешно прошел визит миссии Торговой палаты США в центральноазиатскую республику.

Узбекистан и Соединенные Штаты продолжат продвижение проектов в сфере промышленности, финансов, критических минералов, энергетики, цифровизации, сельского хозяйства и других направлениях на основе утвержденной «дорожной карты».

На переговорах также обсуждалось укрепление партнерства в области безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконной миграцией. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам глобальной и региональной повестки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригласил руководителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана принять участие в саммите «C5+1», который пройдет 6 ноября в Вашингтоне.

В преддверии мероприятия спецпосланник главы Белого дома Серджио Гор и заместитель госсекретаря Кристофер Ландау посетили Узбекистан, где провели ряд встреч с представителями работающих здесь американских компаний и руководством республики. В рамках турне по Центральной Азии политики из США также намерены осуществить визит в Казахстан.

Первый саммит «C5+1» прошел в сентябре 2023 года в Нью-Йорке, когда президентом Соединенных Штатов был Джо Байден. Помимо него, в мероприятии приняли участие главы Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, а также тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен. Стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере «зеленой» энергетики и региональной безопасности.