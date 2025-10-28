На границе Казахстана и Китая скопилось 3 тыс. вагонов с зерном

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Около 3 тыс. вагонов с экспортным и транзитным зерном простаивают на границе Китая и Казахстана. Как сообщает компания «Казахстан Темир Жолы», китайская таможня резко сократила прием зерновых грузов.

В КТЖ рассказали, что в октябре уполномоченные органы Китая стали более тщательно досматривать зерновые грузы. Теперь процедура включает отбор и лабораторный анализ проб в городах Урумчи и Пекине. Такая проверка занимает от пяти до десяти суток. Из-за этого прием поездов через пункт Алтынколь снизился с 14 до 6-10 составов ежедневно.

«Скопление 3 тыс. вагонов на межгосударственном стыке превышает нормативное количество подвижного состава, находящегося в ожидании передачи. При этом прием указанных составов ранее был полностью согласован китайской стороной». – уточнили в КТЖ.

Чтобы избежать заторов и обеспечить стабильную и безопасную работу, КТЖ временно ограничила прием отдельных экспортных зерновых грузов до трех поездов в сутки.

В компании объяснили, что это вынужденная мера. Она нужна для синхронизации отправок с фактической готовностью китайской инфраструктуры. При этом железнодорожная сеть Казахстана работает в штатном режиме.

В начале года Комитет госдоходов РК заявлял о замедленном процессе пропуска автотраснпорта из Казахстана в Китай. В ведомстве заверяли, что активно работают с китайской стороной для улучшения пропускной способности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения