Трамп и Санаэ подписали соглашение о «золотом веке» отношений США и Японии

CentralAsia (CA) -  Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Такаити Санаэ подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений между странами, а также меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций. Об этом сообщил Белый дом.

«Данное соглашение поможет обеим странам укрепить экономическую безопасность, стимулировать экономический рост и тем самым неуклонно способствовать глобальному процветанию», — говорится в сообщении.

Политики также поручили соответствующим министрам и секретарям принять дальнейшие меры для наступления «нового золотого века» американско-японского альянса.

Кроме того, стороны подписали рамочную программу об обеспечении поставок важнейших полезных ископаемых и редкоземельных металлов за счет добычи и переработки.

В конце июля Япония и США заключили торговую сделку для урегулирования вопроса с пошлинами. Она включает инвестиции со стороны Японии в США в размере $550 млрд, открытие японского рынка для американских товаров, тарифы на товары из США в размере 15% и т.д. Если бы Токио не подписал соглашение, ему бы грозила зеркальная пошлина 25% со стороны Вашингтона.

Для Дональда Трампа нынешний визит в Японию стал первым с начала его второго президентского срока.

 

