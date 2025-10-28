Рекордное количество осадков выпало за сутки во Вьетнаме
CentralAsia (CA) - Во Вьетнаме выпало рекордное для страны количество осадков за сутки, сообщает во вторник Channel News Asia (CNA).
По его данным, в течение понедельника в городе Хюэ в центральной части страны выпало от 1085 мм до 1700 мм осадков, что побило рекорд 1999 года - 990 мм осадков.
Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ливни в центральной части страны продолжатся, ожидается еще от 100 до 800 мм осадков. Согласно прогнозу, в ночь на четверг дожди уйдут севернее центрального региона.
Ливни во Вьетнаме начались на прошлой неделе и привели к наводнениям, оползням, повреждению построек. Более 8,6 тыс. человек эвакуировали.
