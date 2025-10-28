Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который предусматривает призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Одобренный закон предусматривает, что военкоматы смогут в течение всего года организовывать медицинское освидетельствование призывников, устраивать психологический отбор и проводить заседания призывной комиссии. Отправлять к месту службы будут как и прежде два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно принятому закону, повестки будут направлять призывникам в течение года без привязки к конкретному месяцу.

Авторы инициативы заявляли, что она направлена на то, чтобы «разгрузить» военные комиссариаты. В пояснительной записке отмечалось, что новый закон позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

Ко второму чтению в законопроект внесли поправки. В частности, одна из них предполагает, что срок действия электронных повесток, выданных военкоматами, будет ограничен 30 днями. В настоящее время электронные повестки действуют неограниченное время — то есть военкомат может назначить явку через несколько месяцев, и все это время призывник не сможет выехать за границу. 30-дневное ограничение «помешает чрезмерному ограничению свободы передвижения», отмечали военные юристы. При этом они подчеркивали, что такое ограничение «одновременно обеспечивает оперативность призыва».