В Администрации президента Узбекистана прошла встреча со спецпосланником президента США по Южной и Центральной Азии Гором

CentralAsia (UZ) - Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева провела конструктивную встречу с американской делегацией во главе со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и заместителем Госсекретаря Кристофером Ландау.

Как сообщает Kun.uz, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, уделив особое внимание развитию торгово-экономического партнёрства, инвестиционным возможностям, а также взаимодействию в сферах образования, культуры и общественной безопасности.

Представители американской администрации высоко оценили масштаб и темпы реформ, проводимых в Узбекистане под руководством Президента Шавката Мирзиёева на протяжении последних восьми лет, отметив последовательность страны в продвижении курса модернизации и открытости.

Отмечалось, что Узбекистан становится всё более значимым партнёром США в регионе, открытым для диалога и совместных инициатив в области устойчивого развития, прав человека, инноваций и социальной политики.

Встреча подчеркнула обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении доверия и практическом расширении сотрудничества в ключевых направлениях двусторонней повестки.

