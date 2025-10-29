Вчера Netflix впервые выпустил контент с монгольскими субтитрами. Видео

Элитные спортсмены из восьми стран сражаются за национальную гордость. После изнурительных испытаний на силу и выносливость только один флаг может претендовать на победу.

Каждую команду из шести человек возглавляет национальная суперзвезда, олицетворяющая соревновательный дух своей родины.

Франшиза Physical:100 возвращается ещё более масштабной и смелой, чем когда-либо, представляя свой самый амбициозный проект. Сегодня Netflix представил 48 участников Physical: Asia — первого в истории франшизы противостояния наций. Восемь стран — Корея, Япония, Таиланд, Монголия, Турция, Индонезия, Австралия и Филиппины — столкнутся в напряжённом состязании силы, стратегии и командной работы ради национальной гордости.

На фоне огромного интереса к первому национальному соревнованию серии, представленные первые кадры поражают воображение мощным присутствием каждой страны.

Монголию представляют шесть элитных спортсменов: чемпион страны по национальной борьбе ОРХОНБАЯР Баярсайхан, боец смешанных единоборств ЭНХ-ОРГИЛ Баатархуу, игрок национальной сборной по баскетболу ДӨЛГӨӨН Энхбат, игрок женской сборной страны по волейболу ХАНДСУРЭН Гантогтох, дзюдоистка АДЪЯАСУРЭН Амарсайхан и цирковой акробат ЛХАГВА-ОЧИР Эрдэнэ-Очир.

Первые серии сериала «Physical: Asia» вышли в эфир 28 октября в 15:00 по улан-баторскому времени. Смотрите на Netflix!!!

