Вице-спикер парламента Булгантуяа может быть лишена мандата по инициативе фракции Демпартии

Булгантуяа Хурэлбаатар

CentralAsia (MNG) -

22 октября Конституционный суд постановил, что заседание Великого Государственного Хурала нарушило Конституцию и использовало неверную «формулу предложения» при увольнении Занданшатара Гомбожава с поста премьер-министра. Также было установлено, что заместитель спикера парламента Булгантуяа Хурэлбаатар, которая председательствовала на заседании, нарушила Конституцию. Таким образом, в соответствии с вышеуказанным решением Конституционного суда Правительство продолжает свою деятельность в обычном режиме.

Поскольку Амарбаясгалан Дашзэгвэ был освобожден от обязанностей спикера парламента по собственному желанию, деятельность парламента теперь должна возглавлять заместитель спикера парламента Булгантуяа Хурэлбаатар. Однако имеются сообщения о том, что парламент вскоре обсудит вопрос об отстранении ее от полномочий депутата.

Заместитель спикера парламента и член Демократической партии Пурэвдорж Бөхчулуун заявил прессе: «Мы не можем нарушать Конституцию и не нести никакой ответственности. Поэтому многие члены нашей фракции выразили твердую позицию о том, что Булгантуяа должна быть лишена депутатского мандата».

Поэтому фракция Демократической партии первой поднимет этот вопрос. Более того, в политических кругах циркулируют сообщения о том, что она может добровольно приостановить свой мандат.

Статья 9.1.4 Закона о Парламенте гласит, что если Великий Государственный Хурал сочтет, что Конституционный суд Монголии пришел к выводу о наличии оснований для отзыва члена в соответствии со статьей 66, частью 2, пунктом 4 Конституции Монголии, а статья 9.3 Закона о Парламенте гласит, что Конституционный суд Монголии пришел к выводу о том, что член нарушил Конституцию Монголии, нарушив присягу, Великий Государственный Хурал обсуждает и принимает решение об отзыве члена.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения