Молодые лидеры, продвигающие экологические изменения, получают премию Iris Prize-2025

CentralAsia (MNG) -

Премия Iris Prize 2025 присуждается молодым лидерам в области охраны окружающей среды, которые способствуют переменам в Монголии, Мексике и на Филиппинах. С 2022 года премия выделяет £718 000 на финансирование молодёжных проектов, направленных на борьбу с загрязнением воздуха, восстановление рек и защиту морской среды.

Объявлены победители премии Iris Prize 2025 — международной премии, которая поддерживает молодых лидеров в области охраны окружающей среды в возрасте от 14 до 24 лет, предоставляя им финансирование, наставничество экспертов и индивидуальные возможности для развития навыков.

Победителями этого года стали Breathe Mongolia, Viaje al Microcosmos de Nuevo León (Мексика) и Project Lawud (Филиппины), каждый из которых продемонстрировал, как инновации, инициированные молодежью, вносят реальные изменения для людей и планеты.

С 2022 года проект Iris направил более £718 000 на финансирование и поддержку 28 молодежных проектов в 21 стране. Сюда входят как прямые гранты (премия Iris Prize предлагает $43 000 по трем категориям), так и комплексный пакет комплексной поддержки, такой как обучение рискам и безопасности, наращивание потенциала, коммуникации и наставничество.

Breathe Mongolia

Breathe Mongolia решает проблемы загрязнения воздуха и климатического кризиса в Монголии посредством молодежной пропаганды, мониторинга в режиме реального времени и просвещения общественности, связывая экологическую справедливость со здравоохранением, равенством и демократией. Проект выделяется массовым откликом сообщества, стратегическим использованием данных и межсекционным подходом к системным изменениям.

Они обучили более 600 молодых людей, привлекли 100 волонтёров, способствовали межсекторальному диалогу и донесли до сельских и маргинализированных сообществ инклюзивную информацию о климате. В частности, общенациональная петиция, поддержанная организацией Breathe Mongolia, собрала более 71 000 подписей, что послужило поводом для проведения парламентских слушаний по вопросу политики в области борьбы с загрязнением воздуха.

Viaje al Microcosmos de Nuevo León

Viaje al Microcosmos de Nuevo León воссоединяет жителей Монтеррея с рекой Санта-Катарина, превращая её в живую лабораторию и волшебную книгу. В рамках открытых экспедиций люди всех возрастов используют самодельные микроскопы и приложение iNaturalist для наблюдения и документирования местного биоразнообразия.

С 2021 года сообщество, насчитывающее более 600 ученых-любителей, помогло увеличить число зарегистрированных видов с 781 до 1126, включая такие знаковые и охраняемые виды, как бабочка-монарх, американский бобр и колючая мягкопанцирная черепаха. Эти результаты, ранее отсутствовавшие в официальных документах, теперь служат подспорьем для законных ходатайств о защите прибрежных территорий и восстановлении окружающей среды. Влияние проекта проявляется в его способности мобилизовать граждан, генерировать новые научные данные и влиять на экологическую политику в области защиты рек.

Project Lawud

Проект Lawud направлен на защиту популяции дюгоней на Филиппинах, которая имеет решающее значение для сохранения залива Сарангани. Объединяя экологические исследования, интервью с общественностью и гражданскую науку, команда составляет карту наблюдений дюгоней, обучает молодых морских биологов и разрабатывает просветительские кампании для усиления охраны этой важнейшей среды обитания.

Милли Эдвардс, директор проекта The Iris Project, добавляет:

«Лауреаты 2025 года напоминают нам, почему поддержка молодёжного лидерства — одно из наших самых насущных обязательств перед планетой. В Монголии, Мексике и на Филиппинах молодые лидеры проектов борются с токсичным воздухом, восстанавливают реки и защищают исчезающие виды, доказывая, что действия молодёжи приносят результаты там, где это нужнее всего. Они не просто дают нам надежду, они добиваются результатов».

«Наша задача — быть рядом с ними, предоставляя им доверие, инструменты и видимость, чтобы они могли двигаться дальше. В условиях нарастающего климатического и природного кризиса поддержка молодых новаторов — это не просто выбор, а необходимость, если мы хотим более безопасного и устойчивого будущего».

Десмонд Алуньоа, соучредитель молодёжной организации «Зелёная Африка» и лауреат премии Earthshot Prize 2024 года, сказал:

«Судейство премии Iris Prize этого года стало ярким напоминанием о том, что самые революционные решения в области климата часто исходят от тех, кто ближе всего к проблемам.

«Эти молодые лидеры не ждут разрешения; они создают перемены, и их креативность, смелость и целеустремлённость — именно то, что нужно миру для борьбы с климатическими и природными кризисами. Для меня было честью войти в состав жюри этого года, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как это финансирование поможет этим организациям расширить свою работу».

Премия Iris Prize 2025 подчеркивает силу молодёжных экологических инициатив и важность поддержки молодых лидеров посредством финансирования, наставничества и практических навыков. В условиях обострения климатических и природных кризисов поддержка молодых новаторов имеет решающее значение для более безопасного и устойчивого будущего.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения