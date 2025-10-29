Интеллектуальное обучение может ускорить глобальные усилия по профилактике рака шейки матки

Рак шейки матки, одно из самых предотвратимых, но при этом смертельных злокачественных новообразований среди женщин, продолжает угрожать жизни людей во всем мире из-за неравного доступа к качественному скринингу и диагностике. Чтобы устранить этот пробел, исследователи разработали интеллектуальный цифровой образовательный инструмент для кольпоскопии (iDECO) — платформу на базе искусственного интеллекта, которая сочетает в себе реальные клинические случаи, игровое обучение и персонализированную аналитику. Исследование, в котором приняли участие 369 медицинских работников из Китая, Мексики и Монголии, показало, что iDECO значительно повысило точность диагностики и принятия решений.

Показатели выявления высокодифференцированных новообразований удвоились, и более 85% участников оценили программу как весьма удовлетворительную. Результаты демонстрируют, как интеллектуальное обучение может ускорить глобальные усилия по борьбе с раком шейки матки.

Несмотря на доступность вакцин и программ скрининга, рак шейки матки остается серьезной проблемой здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Ежегодно заболевание становится причиной более 660 000 новых случаев заболевания и 340 000 смертей, причем в регионах с ограниченными ресурсами здравоохранения показатели заболеваемости почти в три раза выше. Серьезной проблемой является нехватка хорошо подготовленных кольпоскопистов — специалистов, которые визуально оценивают и диагностируют предраковые поражения шейки матки.

Традиционное очное ученичество является дорогостоящим, отнимает много времени и часто недоступно. Онлайн-лекции и теоретические курсы, хотя и более масштабируемы, редко обеспечивают практический диагностический опыт или интерактивную обратную связь. Из-за этих сохраняющихся пробелов срочно необходимы инновационные, интеллектуальные и глобально адаптируемые решения в области обучения для усиления профилактики и контроля рака шейки матки.

Новое международное исследование (DOI: 10.20892/j.issn.2095-3941.2025.0403) продемонстрировало, как искусственный интеллект может преобразить способ обучения кольпоскопистов диагностике рака шейки матки. Используя интеллектуальный цифровой образовательный инструмент для кольпоскопии (iDECO), исследователи из Китайской академии медицинских наук, Пекинского объединенного медицинского колледжа и Лаборатории инклюзивного здравоохранения Tencent Sustainable Social Value провели обучение почти 400 врачей из Китая, Мексики и Монголии в рамках трехнедельной онлайн-программы. Результаты исследования, опубликованные в журнале Cancer Biology & Medicine в октябре 2025 года, показывают, что эта интеллектуальная двуязычная платформа значительно повысила точность и достоверность диагностики, что стало мощным стимулом для глобальных усилий по ликвидации рака шейки матки.

Исследовательская группа провела шесть программ онлайн-обучения в период с декабря 2024 года по май 2025 года, в которых приняли участие 369 врачей-гинекологов и врачей-ординаторов из 87 медицинских центров. Используя двуязычную платформу iDECO, участники прошли трехнедельный курс, сочетающий модули, разработанные в индивидуальном темпе, виртуальные сессии вопросов и ответов и обратную связь по результатам работы. Результаты оказались поразительными: точность диагностики возросла с 56.5% до 69.1% (коэффициент вероятности 1.72), а выявление высокозлокачественных поражений улучшилось более чем в два раза. Точность классификации зон трансформации возросла в 1.9 раза, а принятие решений о биопсии улучшилось в 2.09 раза.

Участники из Мексики и Монголии, хотя и стартовали с более низких исходных показателей, продемонстрировали наибольший прогресс. Исследование также показало, что участники, которые проводили больше времени на платформе, добились значительно более высоких результатов по итогам тестирования. Более 85% пользователей выразили высокую степень удовлетворенности, назвав интерактивные функции системы и персонализированные пути обучения ключевыми мотиваторами. Исследователи пришли к выводу, что iDECO не только повышает точность диагностики, но и меняет медицинское образование, превращая обучение в адаптивный опыт, основанный на данных.

«Наше исследование показывает, что интеллектуальное цифровое обучение может значительно улучшить диагностические навыки и уверенность даже в условиях ограниченных ресурсов. Объединяя реальные медицинские случаи с аналитикой на основе искусственного интеллекта и игровым взаимодействием, iDECO меняет подход к обучению и практике врачей. Эта модель обеспечивает глобальное равенство в профессиональном обучении и гарантирует, что экспертные знания больше не будут ограничены крупными больницами или странами с высоким уровнем дохода. Это важный шаг на пути к миру, свободному от рака шейки матки», — заявил профессор Юлин Цяо, автор-корреспондент исследования.

Успех iDECO в трех странах свидетельствует о том, что интеллектуальные кросс-языковые платформы обучения могут произвести революцию в мировом медицинском образовании. Помимо кольпоскопии, такие инструменты можно адаптировать к другим клиническим дисциплинам, требующим визуальной диагностики, включая дерматологию, эндоскопию и патологию.

Содействуя стандартизации навыков и доступности, iDECO тесно согласуется с целями ВОЗ по ликвидации «90-70-90» — 90% вакцинация, 70% скрининг и 90% охват лечением к 2030 году.

Поскольку системы здравоохранения внедряют обучение на основе искусственного интеллекта, такие интеллектуальные образовательные инструменты, как iDECO, могут сыграть решающую роль в ликвидации глобального пробела в подготовке медицинских кадров, расширении прав и возможностей врачей и ускорении ликвидации рака шейки матки во всем мире.

