Вьетнамские хирурги провели операцию по восстановлению ахиллова сухожилия монгольскому офицеру в Ю.Судане

Медицинский персонал седьмой ротации полевого госпиталя второго уровня во Вьетнаме (L2FH) успешно провел операцию по восстановлению ахиллова сухожилия монгольскому старшему офицеру.

Это была третья операция полевого госпиталя за первый месяц развертывания с момента присоединения к Миссии Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в Южном Судане (МООНЮС).

Пациент, старший командир монгольского контингента, получил полный разрыв левого ахиллова сухожилия во время столкновения. После тщательного осмотра и консультации он выразил полное доверие вьетнамским врачам и попросил провести операцию в ротации 7 L2FH для облегчения лечения и продолжения выполнения им своих командных обязанностей.

Поскольку в данном случае требовалось расширенное медицинское вмешательство, требовалось одобрение со стороны медицинского офицера сил (FMO). После надлежащих процедур отчетности и получения разрешений FMO выдал разрешение полевому госпиталю на проведение операции.

Операцию провел непосредственно директор ротации 7 L2FH Тран Дык Тай.

Менее чем за час хирургическая бригада успешно восстановила разорванные концы сухожилий, используя модифицированную технику наложения швов по Кракову, что обеспечило надежную фиксацию, минимальное кровотечение и правильное анатомическое совмещение для оптимального восстановления.

Вся операция проводилась в строгих асептических условиях с применением современных систем анестезии, реанимации и инфекционного контроля.

После операции монгольского офицера перевели в реанимационную палату для тщательного наблюдения. Доктор Чан Дык Тай лично осмотрел пациента и провёл послеоперационный уход, а также дал рекомендации по ранней реабилитации, чтобы способствовать правильному заживлению сухожилий и скорейшему возвращению к работе.

Состояние пациента в настоящее время стабильное, рана чистая, хорошо зажившая, наблюдается устойчивое восстановление функций.

По состоянию на 22 сентября, с момента развертывания, ротация 7 L2FH приняла, обследовала и вылечила 200 пациентов; успешно провела три операции, две из которых были экстренными, и одну операцию по восстановлению ахиллова сухожилия; а также успешно провела одну аэромедицинскую эвакуацию.

Эти достижения подтвердили профессиональную компетентность, преданность делу и благородный образ вьетнамских медицинских работников «голубых беретов», несущих ценности мира и гуманизма по всей Африке.

