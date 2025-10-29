Новый воздухоочиститель из шерсти монгольских овец поступил в продажу

Хотя среднегодовая концентрация частиц PM2.5 в воздухе Улан-Батора за последние 10 лет снизилась в 2.5 раза, она все еще в 8 раз превышает рекомендации ВОЗ и в 1.6 раза превышает национальный стандарт качества воздуха.

Однако в последние годы наблюдается рост числа отечественных инноваций и стартапов, которые подходят к проблеме с более инновационными решениями, чем просто «сокращение выбросов».

Одной из частных компаний, работающих над решением этой проблемы, является Airee Felt LLC.

Основанный в сентябре 2021 года, стартап запатентовал три продукта по очистке воздуха, изготовленных из шерсти монгольских овец, благодаря инновациям, предлагая эффективное решение проблемы загрязнения воздуха путем очистки воздуха в помещениях.

Компания Airee Felt LLC расширила свою деятельность при поддержке инвестиционного фонда «ReCycle», созданного совместно с Rio Tinto и Investcor NBFI, и успешно вывела на внутренний рынок 100% биоразлагаемый воздухоочиститель с фильтром из овечьей шерсти.

Воздухоочистители способны поглощать канцерогенные летучие органические соединения (ЛОС) и отфильтровывать 99 процентов частиц PM2.5.

Фильтры HEPA, обычно используемые в очистителях воздуха, изготовлены из синтетических материалов и могут отфильтровывать 99.97% частиц, но в природе они разлагаются в течение 30 и более лет. Однако фильтр из овечьей шерсти, созданный компанией, имеет то преимущество, что он фильтрует частицы на том же уровне, является 100% натуральным, полностью разлагается в течение нескольких месяцев и безопасен для окружающей среды.

Компания «Airi Felt LLC» производит синтетический войлок из овечьей шерсти и полимерного хлопка. Сначала сырье прядется в хлопок, затем смешивается в соотношении 80:20. Смешанный войлок подвергается кардочесанию, гребнечесанию и валянию на автоматической линии, а затем горячей прокатке при температуре 170–190 градусов Цельсия в зависимости от толщины изделия. Выглаженный и спрессованный продукт упаковывается и хранится на складе.

Линия компании по производству фильтров из овечьей шерсти имеет мощность 20 тонн рулонного материала в год.

В рамках своей социальной ответственности компания Airy Felt LLC безвозмездно передает свои очистители воздуха детским садам. Компания также сотрудничает с организациями, организуя обучающие курсы по негативному влиянию загрязнения воздуха на здоровье и способам его предотвращения, а также устанавливает очистители воздуха в детских садах.

Кроме того, компания успешно участвовала в международных и монгольских конкурсах и программах со своими бизнес-идеями и проектами. Например, она вошла в тройку стартапов, отобранных из Азии, и в ТОП-10 стартапов в рамках тура «Start.Up! Germany Tour 2024», организованного Федеративной Республикой Германия.

Этой зимой они также представляют свою новинку — модель Airee 3.0. Airee 3.0, украшенная узором «Өлзи», вмещает на 33% больше, чем предыдущая модель. В рамках проекта «Авдар дүүрэн цэвэр агаар» («Сундук, полный чистого воздуха») они намерены расширить экспорт на рынки Юго-Восточной Азии и Америки.

Фильтры из овечьей шерсти не производят микропластик, в отличие от синтетических материалов, и полностью биоразлагаемы. Монгольская овечья шерсть также экологична и выделяет мало парниковых газов, что делает её потенциальным экспортным продуктом для экологичного и устойчивого развития. В связи с этим компания Airee Felt LLC ведёт переговоры о поставках фильтров из овечьей шерсти в такие страны, как Германия и Турция.

