Посольство Монголии провело в Праге культурное мероприятие, демонстрирующее национальное искусство

CentralAsia (MNG) - Посольство Монголии в Чешской Республике совместно с Администрацией муниципального района Прага 6, галереей Villa Pellé и Клубом пожилых граждан организовали 21 октября 2025 года культурное мероприятие, посвященное Монголии и посвященное 75-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Чешской Республикой. Об этом сообщаетс я на странице посольства в Facebook.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Чешской Республике Гансух Дамдин подчеркнул важность 2025 года как 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ознаменование этой даты президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил Чешскую Республику с государственным визитом по приглашению президента Петра Павла. В ходе визита состоялось открытие международной выставки «Чингисхан» в Чешском национальном музее, а также концерт «Прекрасная страна Монголия» в исполнении оркестра «Морин Хуур» в Президентском дворце и филармоническом зале Rudolfinum

Посол Гансух Дамдин также отметил заметные достижения двустороннего сотрудничества, включая проект по реинтродукции тахи, реализуемый Пражским зоопарком, и историческое открытие медного месторождения Эрдэнэт совместной монголо-чехословацкой геологической группой. Месторождение Эрдэнэт остаётся краеугольным камнем горнодобывающей отрасли Монголии и вносит значительный вклад в национальную экономику.

На мероприятии состоялась презентация на чешском языке присяжного переводчика Мянганбаяра Батжаргала, который рассказал о национальной культуре Монголии, литературе, традиционной одежде и «Трех мужских играх» — традиционных монгольских видах спорта: борьбе, скачках и стрельбе из лука.

Музыкант Хосбаяр Баярсайхан покорил публику выступлением, сочетающим морин хуур (скрипку в форме конской головы) с хөөмий (горловое пение). Команда Mongolian YURT CAMP монгольского лагеря «Гэр Кэмп» угощала гостей национальной едой и чаем, а художник Д. Унэнт, выпускник Чешской академии изящных искусств, представил отборную подборку своих картин.

Мероприятие стало частью серии мероприятий, направленных на продвижение страны в контексте 75-летия установления дипломатических отношений, и гости остались довольны. Их интересовали значение государственного флага и соёмбо, история вторжения монгольских войск в Европу, их проход через Моравию, связанные с этим предания и легенды, а также то, как современная Монголия сочетает кочевой образ жизни с современным.

Заместитель мэра района Мариан Хошек приветствовал гостей, принял их предложения и выразил благодарность за предоставление и презентацию интересной информации о Монголии.

Монгольское посольство находится по своему адресу в этом 6-м районе Праги с 1964 года.

