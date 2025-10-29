Монгольский национальный авиаперевозчик начнет прямые рейсы между Сингапуром и Улан-Батором с 4 ноября

CentralAsia (MNG) -

Авиакомпания MIAT Mongolian Airlines запустит рейсы между Сингапуром и Улан-Батором два раза в неделю с 4 ноября 2025 года!

На экстренном совещании Министерства дорог и транспорта национальная авиакомпания МИАТ объявила о готовности запустить ещё один новый маршрут.

В частности, авиакомпания MIAT планирует выполнить свой первый рейс из Улан-Батора в Сингапур 4 ноября. По состоянию на 27 октября компания перевезла в общей сложности 983 000 пассажиров, выполнив 3526 рейсов, что на 2.7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, было доставлено 8579 тонн грузов.

Исполнительный директор MIAT Мөнхтамир Батбаяр отметил: «В настоящее время наша компания выполняет полёты по 14 международным и 8 региональным направлениям. В среднем мы выполняем 10 рейсов в день. Летом это число достигает 25–30 в день, но в связи с переходом на зимнее расписание два дня назад количество рейсов в некоторые города сократилось. Например, в Сеул теперь выполняется всего два рейса в день против 14 в неделю».

С 1 января 2026 года в соответствии с концессионным соглашением между двумя странами в международном аэропорту «Чингисхан» увеличатся сборы за взлет-посадку и другие дополнительные платежи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения