Степной пожар уничтожил 800 гектаров земли на востоке Монголии

CentralAsia (MNG) - По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), опубликованным во вторник, степной пожар уничтожил не менее 800 гектаров земли в восточном монгольском аймаке Сухбаатар.

Как сообщает ГУЧС, пожар, вспыхнувший в сомоне Эрдэнэцагаан аймака Сухбаатар, был полностью потушен к вечеру понедельника.

По мнению специалистов, большинство степных пожаров возникают из-за человеческой халатности, неосторожного обращения с огнем и выжигания травы в осенний период.

В связи с этим ГУЧС предупредило жителей не разводить костры и не бросать окурки на землю в сухую погоду.

По данным экологов, Монголия — одна из наиболее уязвимых к изменению климата стран Восточной Азии. В силу своего географического положения, Монголия с каждым годом учащает стихийные бедствия, связанные с глобальным изменением климата, включая лесные и степные пожары, а также опустынивание, деградацию земель и пыльные бури.

По данным Министерства охраны окружающей среды и изменения климата страны, только 7.9 процента всей территории Монголии покрыто лесами, а около 77 процентов затронуты опустыниванием и деградацией земель.

