Израиль нанес удары по Газе, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал нанести удары по сектору Газа, считая, что палестинская группировка ХАМАС нарушила условия перемирия и прибегла к обману с возвращением тел заложников, передает «Би-би-си».

«После консультаций в области безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил армии немедленно нанести мощные удары в секторе Газа», — было сказано в заявлении канцелярии главы правительства Израиля.

Вскоре после этого СМИ сообщили, что город Газа подвергся ударам.

Подконтрольные ХАМАС власти Газы утверждают, что израильская авиация нанесла по сектору по меньшей мере три удара. По их данным, в результате были убиты по меньшей мере девять человек.

По меньшей мере 33 палестинца стали жертвами серии израильских ударов, сообщили подконтрольное ХАМАС ведомство гражданской обороны Газы и администрации больниц. От ударов пострадали дома и школы в городе Газа, Бейт-Лахии, аль-Бурейдже, Нусейрате и Хан Юнисе.

После того, как Нетаньяху объявил об ударах по Газе, ХАМАС сообщил, что пока не будет передавать Израилю останки еще одного заложника, хотя ранее обещал сделать это во вторник.

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия в Газе после того, как группировка вернула часть останков ранее найденного заложника вместо тела другого погибшего пленника.

В понедельник вечером ХАМАС передал, по его словам, 16-е из 28 тел заложников, которые он согласился вернуть в соответствии с соглашением о перемирии.

Однако, согласно заявлению канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, на самом деле ХАМАС передал части тела заложника, останки которого уже были возвращены в Израиль около двух лет назад.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что останки принадлежали Офиру Царфати, похищенному с музыкального фестиваля Nova, тело которого нашли израильские военные в 2023 году, а не кому-либо из 13 погибших заложников, тела которых все еще находятся в Газе, сообщил офис Нетаньяху.

Израиль и террористическая группировка ХАМАС договорились о прекращении огня в начале октября при участии США. Лидеры США, Египта, Катара и Турции 13 октября подписали декларацию «об устойчивом мире и процветании».

Израиль в рамках соглашения прекратил обстрелы сектора Газа, а ХАМАС отпустил всех остававшихся у группировки живых заложников и начал передачу тел погибших.

Израиль и ХАМАС неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий режима прекращения огня.