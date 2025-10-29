В Рио-де-Жанейро 64 человека погибли в ходе перестрелки полиции с бандой

CentralAsia (CA) - 64 человека убиты в ходе масштабной операции полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с организованной преступностью в фавелах Комплексо-ду-Алемао и Комплексо-да-Пенья на севере города, сообщают G1 и CNN Brasil со ссылкой на данные властей.

Среди погибших — четверо полицейских и 60 подозреваемых в наркоторговле и связях с местной преступной группировкой «Красная команда» (Comando Vermelho, CV). В ходе перестрелки ранения получили трое местных жителей.

В результате полицейской операции, которую власти Рио-де-Жанейро назвали крупнейшей в истории штата, задержан 81 человек, изъято оружие и транспорт. Среди задержанных — один из лидеров «Красной команды» в регионе.

Всего в операции были задействованы около 2500 полицейских. Когда утром 28 октября они приехали с ордерами на арест, пишет G1, члены группировки открыли стрельбу, перекрыли улицы в нескольких районах Рио-де-Жанейро и подожгли баррикады.

На фоне полицейской операции в районах Алемао и Пенья приостановили работу медицинские учреждения и школы, несколько маршрутов общественного транспорта заранее изменили, чтобы избежать жертв из-за перестрелок.

Власти Рио-де-Жанейро регулярно проводят полицейские операции в фавелах в рамках борьбы с организованной преступностью. G1 пишет, что нынешняя операция в Алемао и Пенья стала самой крупной по числу жертв в истории города. Ранее таковой считалась операция в фавеле Жакарезинью в мае 2021 года. Тогда погибли 28 человек, включая полицейских и подозреваемых.