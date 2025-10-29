экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Госдуме предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена
CentralAsia (CA) -  В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от обязательного тестирования по русскому языку для поступления в школу тех детей иностранных граждан, для которых русский является родным языком. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Сергей Обухов.

«Процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России, в том числе репатриантов, не имеет практического смысла», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, порядок освобождения от тестирования по русскому языку будет определяться Минпросвещения.

Детей иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку перед поступлением в школу с 1 апреля 2025 года. За пять месяцев было подано 23,6 тыс. заявлений на зачисление. К экзамену допустили только 8 тыс. детей, из которых успешно прошли тестирование около половины.

