От ледника на вершине пика Исмоила Сомони в Таджикистане откололась крупная масса льда

CentralAsia (TJ) - Близ села Сафедоби Таджикабадского района Таджикистана от ледника на вершине пика Исмоила Сомони откололась крупная масса льда. Информацию об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям, но позже удалил публикацию на сайте.

Отколовшаяся часть ледника сползла по ущелью, к 14:00 ситуация была полностью взята под контроль. Размеры отколовшейся глыбы оцениваются примерно в 2 км в длину, 25 метров в высоту и 150–200 метров в ширину.

По предварительной информации, обошлось без жертв и значительных разрушений.

Специалисты предупредили, что из-за продолжительных дождей и возможных новых отколов ледника под угрозой может оказаться сельское хозяйство в селе Гулрез.

Местные власти и спасательные службы продолжают наблюдение за обстановкой и готовы оперативно реагировать на любые изменения.

Ледник Исмоила Сомони является одной из крупных ледниковых масс в высокогорьях Таджикистана.

Специалисты связывают откол с климатическими изменениями, что усиливает опасность природных катастроф в регионе. Сообщается, что сокращение ледников может привести к серьезным экологическим и экономическим последствиям в долгосрочной перспективе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения