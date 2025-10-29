экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мирзиёев и Трамп встретятся второй раз за два месяца

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на следующей неделе прилетит в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Их предыдущие переговоры прошли в сентябре на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Визит Мирзиёева в США подтвердил заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что 6 ноября Дональд Трамп планирует провести встречу с участием президентов Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана.

На встрече в сентябре Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп обсудили развитие двусторонних отношений. 28 октября в Узбекистан прилетела американская делегация, которую возглавил спецпосланник президента США Серхио Гор.

