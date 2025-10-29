Мирзиёев и Трамп встретятся второй раз за два месяца
- Узбекистан, политика
- 11:08, 29 октября 2025
- Просмотров: 347
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на следующей неделе прилетит в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Их предыдущие переговоры прошли в сентябре на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Визит Мирзиёева в США подтвердил заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что 6 ноября Дональд Трамп планирует провести встречу с участием президентов Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана.
На встрече в сентябре Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп обсудили развитие двусторонних отношений. 28 октября в Узбекистан прилетела американская делегация, которую возглавил спецпосланник президента США Серхио Гор.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.