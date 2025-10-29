Трамп прокомментировал израильские удары по Газе

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что поддерживаемое США прекращение огня в секторе Газа не поставит под угрозу перемирие, несмотря на возобновившееся насилие и взаимные обвинения Израиля и палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп заявил, что, по его данным, был убит израильский солдат. «Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, следует наносить ответный удар»,— сказал он.

Президент США подчеркнул, что «ХАМАс — это лишь малая часть мира на Ближнем Востоке, и им придется вести себя прилично». «Если они будут хорошими, они будут счастливы, а если они будут плохими, их уничтожат, их жизни придут к концу»,— добавил он.

Израиль вечером 28 октября нанес удар по Газе после обвинения ХАМАС в нарушении режима прекращения огня. Группировка отвергает обвинения.