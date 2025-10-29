Больше всего трудовых мигрантов в Казахстане – из Китая и Узбекистана

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 1 октября в Казахстане по разрешениям местных исполнительных органов осуществляют трудовую деятельность 14 666 иностранных граждан.

Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, основными странами, откуда приехали трудовые мигранты, являются: Китай, Узбекистан, Турция и Индия.

Из Китая в Казахстане работают 5 330 человек, из Узбекистана – 2 682, из Турции – 1 046, из Индии – 1 012 человек.

По данным Минтруда, в Казахстане 1 896 работодателей привлекли к работе иностранных граждан. При этом 96% от общей численности работников у этих работодателей, или более 339,1 тыс. человек, - это граждане Казахстана.

В целом среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы 561 разрешение выдано для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 280 разрешений – для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 3 884 и 988 человек соответственно. На сезонные работы привлечены 3 036 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3 918 человек.

В 2025 году общая квота на привлечение иностранной рабочей силы была установлена в 14,8 тыс. человек, а с марта, в связи с заявками местных исполнительных органов, увеличена до 16,5 тыс. человек. С августа, в связи с расширением перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, общая квота установлена в 19,4 тыс. человек.

