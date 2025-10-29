КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет морского базирования

- Азия и мир, происшествия
11:52, 29 октября 2025
CentralAsia (CA) - Испытательный запуск стратегических крылатых ракет класса «море—земля» произведен в акватории Северной Кореи во вторник, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Главное управление ракетостроения страны.
За запуском наблюдали представители партийного и военного руководства.
Вертикально запущенные ракеты, модифицированные для запуска с корабля, пролетели по определенной траектории над Западным морем (так в КНДР называют Желтое море) в течение 7800 с лишним секунд и поразили мишень, говорится в сообщении. Таким образом, если это не опечатка, ракета провела в полете свыше двух часов.
Зампред Центрального военного комитета ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон отметил «успехи в обеспечении практичности ядерных вооруженных сил» страны.
Предыдущие испытания в КНДР проводились 22 октября. Тогда были успешно запущены два новых гиперзвуковых летательных аппарата.