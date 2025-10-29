экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет морского базирования

CentralAsia (CA) -  Испытательный запуск стратегических крылатых ракет класса «море—земля» произведен в акватории Северной Кореи во вторник, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Главное управление ракетостроения страны.

За запуском наблюдали представители партийного и военного руководства.

Вертикально запущенные ракеты, модифицированные для запуска с корабля, пролетели по определенной траектории над Западным морем (так в КНДР называют Желтое море) в течение 7800 с лишним секунд и поразили мишень, говорится в сообщении. Таким образом, если это не опечатка, ракета провела в полете свыше двух часов.

Зампред Центрального военного комитета ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон отметил «успехи в обеспечении практичности ядерных вооруженных сил» страны.

Предыдущие испытания в КНДР проводились 22 октября. Тогда были успешно запущены два новых гиперзвуковых летательных аппарата.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com