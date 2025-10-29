За ночь над Россией сбили 100 беспилотников, 13 аэропортов приостанавливали работу

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В ночь на 29 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников над территорией России и аннексированным Крымом, сообщило Минобороны РФ.

46 беспилотников сбили над Брянской областью, 12 — над Калужской, восемь — над Белгородской, семь — над Краснодарским краем, по шесть — над Московским регионом и Орловской областью, четыре — над Ульяновской областью, по три — над Крымом и Республикой Марий Эл, два — над Ставропольским краем, по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Согласно сообщениям Росавиации, вечером и ночью приостанавливали работу аэропорты Саратова, Геленджика, Пензы, Владикавказа, Грозного, Самары, Краснодара, Ульяновска, Казани, Чебоксар, а также московские аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что украинские беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Буденновска. По его словам, силы ПВО нейтрализовали дроны, атака не нанесла «существенного урона».

«Жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников в настоящее время работают оперативные службы», — добавил он.

Телеграм-канал Astra пишет, что в Буденновске, предположительно, был атакован нефтехимический завод «Ставролен», который занимается производством полиэтилена и полипропилена. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре в районе завода.