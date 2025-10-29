На Ямайку обрушился крупнейший в ее истории ураган «Мелисса», без света более полумиллиона жителей

CentralAsia (CA) - Крупнейший в истории Ямайки ураган «Мелисса» обрушился на юго-западную часть островного государства во вторник, 28 октября. Местные власти и СМИ сообщают о наводнениях, оползнях, поваленных деревьях и сорванных крышах, масштабных отключениях электроэнергии. Точный масштаб ущерба еще предстоит установить.

Около 15 000 жителей Ямайки перемещены во временные убежища. Без электричества остались 530 000 домохозяйств при общем населении страны в 2,8 млн человек. В Кингстоне власти предупредили об опасности крокодилов, которые могут уйти из мест привычного обитания из-за наводнения.

Ураган прошел через Ямайку меньше чем за сутки. Сейчас шторм движется дальше на север в сторону Кубы, на которую, как ожидается, обрушится утром 29 октября. На острове заранее эвакуировали 735 000 человек. Затем стихия двинется в сторону Багамских островов.

Шторм уже стал причиной гибели трех человек на Ямайке, трех на Гаити и одного в Доминиканской Республике. Там же еще один человек числится пропавшим без вести.

«Мелисса» - крупнейший ураган, когда-либо обрушившийся на Ямайку, за всю историю наблюдений, то есть с 1851 года, заявили в метеорологической службе островного государства. Максимальная скорость ветра в эпицентре стихии достигала 295 км/ч.

Это также второй по скорости ветра ураган в Атлантике, обрушившийся на сушу, за всю историю наблюдений. Сильнее ветер был лишь у тропического циклона «Аллен» в 1980 году, подсчитало американское агентство Associated Press.