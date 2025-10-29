Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 30 октября по 1 ноября, под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидаются дожди и усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

Только 30 октября на севере, в центре и 30-31 октября на востоке республики сохранится погода без осадков. В южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов также ожидаются дожди, а в горных районах ночью – дожди со снегом. Ночью и утром по республике – туман.

Постепенно температура воздуха будет понижаться: на западе днем до +5+10°С, на севере и в центре до +2+10°C, на юге и юго-востоке до +8+17°C, на востоке будет +8+18°C.

