В Казахстане запретят пропаганду ЛГБТ

CentralAsia (KZ) - Мажилис принял поправки, предусматривающие запрет пропаганды ЛГБТ в Казахстане. Об этом заявила депутат Ирина Смирнова, сообщает Orda.kz.

По её словам, закон не вводит ограничений для самих людей с не традиционной сексуальной ориентацией, но направлен против распространения контента, который якобы формирует соответствующие взгляды у детей.

«Каждый может использовать в своей жизни то, что считает нужным, кроме педофилии, безусловно. Но не нужно этой пропаганды. Вы не видели, а я видела книги, которые находятся в библиотеке, где пропагандируется ЛГБТ, где принц влюбляется в принца, два мальчика, такого полно. Есть мультфильмы, которые разрешаются к показу, есть журналы, комиксы, где все это пропагандируется на самом деле», - сказала Смирнова в кулуарах мажилиса.

По её словам, государство «припозднилось» с регулированием. Депутат также отвергла утверждения о том, что закон «списан» с российского аналога.

«Почему с российского, у нас законы пишутся самими депутатами и используются в рамках самостоятельного восприятия данной темы», - добавила Смирнова в ответ на вопрос журналиста.

Как пояснила парламентарий, фильмам и книгам с ЛГБТ-тематикой будет присваиваться специальная маркировка, а порядок ограничений станет предметом подзаконных актов Министерства культуры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения