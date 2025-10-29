В России дорожает бензин, эксперты связывают это с сокращением переработки нефти и проблемами логистики

CentralAsia (CA) - Покупка бензина на АЗС в ряде регионов России бьет по кошельку автомобилистов. Ведь заправить машину с каждой неделей становится все дороже. Почему так происходит? Что говорит эксперт — в материале 56медиа.

В Оренбургской области цены на бензин растут каждую неделю

По данным статистики 20 октября средние цены на бензин находились на следующих отметках:

если 13 октября литр бензина АИ-92 в среднем стоил 59,73 рубля за литр, то 20 октября — 59,71 (-3 копейки);

13 октября цена за литр бензина марки АИ-95 составляла 63,85 рубля, 20 октября - 64,15 (+30 копеек);

13 октября цена за литр бензина АИ-98 и выше была 84,14 рубля, 20 октября — 84,47 (+33 копейки).

Цены на бензин в Оренбурге в октябре. Фото: Оренбургстат

Что влияет на удорожание топлива в России? Мнение эксперта

За комментарием, почему же в России дорожает бензин, редакция 56медиа обратилась в пресс-службу ГК АвтоСпецЦентр. Издание интересовало, что влияет на рост цен?

Как отметили эксперты, данная тенденция зависит от ряда причин. Одна из них — сокращение объемов переработки нефти. Это происходило из-за технических неполадок на нефтеперерабатывающих заводах.

— С января по август 2025 года суточное производство бензина упало с 123,6 до 102,2 тысячи тонн из-за плановых и внеплановых остановок НПЗ. Во-вторых, наблюдаются проблемы с логистикой. Нехватка подвижного состава и изменение схем перевозки топлива существенно сократили поставки на Дальний Восток.

Влияет на цены и спрос. Можно отметить, что нередко он возникает искусственно, то есть люди набирают бензин литрами в канистры на заправках, в попытках сэкономить.

— В первую очередь, это касается осенних изменений, связанных сельхозработами и началом отопительного сезона. При этом, с августа цены на бензин на бирже выросли на 12%. В сентябре стоимость АИ-95 превысила 82 тыс. руб. за тонну, а АИ-92 — 72 тыс. руб. за тонну. Это делает закупку топлива для независимых АЗС крайне затруднительной. Многие из них вынуждены прекращать деятельность. Так, с июля по сентябрь количество действующих заправок сократилось на 2,6%.

Откуда могут поставлять топливо в Россию? По словам экспертов, рассматривается возможность обнуления пошлин на импорт топлива из Китая, Сингапура и Южной Кореи.

Также один из главных вопросов — будут ли повторяться данные ситуации на топливном рынке и что может повлиять на это?

— Без системных изменений, таких как модернизация НПЗ и железных дорог с сопутствующей им инфраструктурой и пересмотра налоговой политики, подобные кризисы могут повторяться.