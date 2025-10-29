Трамп и Си Цзиньпин встретятся в южнокорейском Пусане 30 октября

Иллюстративное фото // ТАСС

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября проведут встречу в Пусане. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

«В соответствии с договоренностью между Китаем и США председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом Дональдом Трампом в Пусане (Республика Корея) 30 октября», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что лидеры обсудят двусторонние отношения и «вопросы, представляющие взаимный интерес».

О готовящейся встрече с Си Цзиньпином Трамп сообщал 1 октября в Truth Social. «Через четыре недели я встречусь с президентом Китая Си», — написал тогда Трамп.

Тогда же американский президент рассказал, что на переговорах с китайским лидером он собирается поднять вопрос о ранее заключенном между США и Китаем соглашении, по которому КНР обязана покупать американскую сельскохозяйственную продукцию.