Токаев поговорил по телефону с Лукашенко

CentralAsia (KZ) - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Акорды.

По сообщению пресс-службы, они обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Также главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.

