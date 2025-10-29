Токаев поговорил по телефону с Лукашенко
CentralAsia (KZ) - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Акорды.
По сообщению пресс-службы, они обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Также главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.
