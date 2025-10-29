В Таджикистане всех преподавателей освободили от службы в армии

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане внесены изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым впредь учителя школ на период своей профессиональной деятельности полностью освобождаются от обязательной военной службы. Ранее это льгота действовала лишь для сельских педагогов.

Поправки были одобрены Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли. Для вступления в законную силу они должны быть утверждены Маджлиси милли, подписаны президентом и опубликованы в официальной печати.

В Министерстве образования и науки РТ агентству «Азия-Плюс» сообщили, что первый замглавы ведомства Хомид Хошимзода представил проект изменений в закон на заседании парламента 15 октября. Он отметил, что они вносятся с целью повышения статуса педагога и устранения нехватки учителей в образовательных учреждениях.

«В пункте 11 статьи 5 проекта Закона «О статусе педагога» предусмотрена следующая норма: «в период педагогической деятельности отсрочить обязательную военную службу», — сказал Хошимзода.

Он также отметил, что для приведения нормативно-правовых актов в соответствие, во второй части пункта 4 статьи 31 закона «О воинской обязанности и военной службе» слова «общеобразовательных сельских школ» следует заменить словосочетанием «общеобразовательных школ».

До настоящего времени законодательство освобождало от военной службы лишь тех учителей, которые имели высшее педагогическое образование и работали в сельских школах. Теперь же, после вступления изменений в закон в силу, эта льгота будет распространяться на всех педагогов, независимо от места работы.

Следует отметить, что нехватка учителей в школах Таджикистана остается одной из острых проблем последних лет. По словам министра образования и науки страны Рахима Саидзода, на начало учебного года 2025/2026 в школах страны не хватало более 3800 учителей. Это, несмотря на то, что в текущем году 13 тысяч студентов окончили вузы по педагогическим специальностям.

Эксперты считают, что к основным причинам кадрового дефицита в школах относятся принудительный призыв некоторых педагогов в армию, невыполнение обещаний председателями городов и районов по выделению земельных участков и нереализация других льгот, предусмотренных для учителей.

Для решения этой проблемы правительство страны предложило проект закона «О статусе педагога», который был принят Маджлиси намояндагон. Этот закон впервые определил правовой, социальный и финансовый статус педагогов в отдельном нормативном акте.

Напомним, что разработка проекта закона «О статусе педагога» началась после поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона в прошлом году. Во время своего выступления в День знаний президент обратил внимание на проблемы сферы образования, выразив обеспокоенность снижением престижа и положения учителей в обществе, и поручил подготовить соответствующий закон.

Данный закон защищает достоинство и права учителей, запрещает их привлечение к «субботникам» и сбору денежных средств в школах. Также педагоги будут защищены от оскорблений и давления. Кроме того, в соответствии с законом им предоставляются гарантии — в частности, внеочередное получение земельных участков и обеспечение жильём.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения