Минздрав Газы заявил о более 100 погибших при ударах Израиля

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа с вечера 28 октября достигло 104 человек, сообщил Минздрав палестинского анклава. В числе жертв — 46 детей и 20 женщин. Еще 253 палестинца были ранены.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что возвращается к соблюдению режима прекращения огня после серии ударов. Их целью назвали ликвидацию террористов в секторе Газа. ЦАХАЛ утверждает, что удары были нанесены в ответ на нарушения со стороны палестинской группировки ХАМАС.

«Армия обороны Израиля продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет решительно реагировать на любые его нарушения»,— сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Вчера The Times of Israel сообщила, что ХАМАС открыл огонь по израильским военнослужащим в городе Рафах на юге сектора Газа. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по сектору Газа. По данным AP, Израиль уведомил о своих планах США, при посредничестве которых было достигнуто перемирие.