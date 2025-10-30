Юный монгольский пловец завоевал серебро на юношеских III Азиатских играх-2025
CentralAsia (MNG) -
III Азиатские юношеские игры 2025 года пройдут в Манаме (Бахрейн) с 22 по 31 октября 2025 года.
ЭРХЭС Энхтөр завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров в плавании на спине со временем 25.98 среди юношей. Золото досталось Чану Тедду из Сингапура (25.79), а бронзу — Чанг Кай Юэ из Тайваня (26.17).
слева: Эрхэс Энхтөр, Чан Тедд и Чанг Кай Юэ
Эрхэс и его тренер Энхтуул
Плавание на спине (кроль на спине) — стиль плавания, который визуально похож на кроль (руки совершают гребки попеременно, а ноги совершают попеременное непрерывное поднятие/опускание), но существуют следующие отличия — человек плывёт на спине, а не на животе, и пронос над водой выполняется прямой рукой, а не согнутой, как в кроле.
источник: MiddleAsianNews
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения