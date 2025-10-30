экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Юный монгольский пловец завоевал серебро на юношеских III Азиатских играх-2025

CentralAsia (MNG) -  

III Азиатские юношеские игры 2025 года пройдут в Манаме (Бахрейн) с 22 по 31 октября 2025 года.

ЭРХЭС Энхтөр завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров в плавании на спине со временем 25.98 среди юношей. Золото досталось Чану Тедду из Сингапура (25.79), а бронзу — Чанг Кай Юэ из Тайваня (26.17).

слева: Эрхэс Энхтөр, Чан Тедд и Чанг Кай Юэ
Эрхэс и его тренер Энхтуул
Плавание на спине (кроль на спине) — стиль плавания, который визуально похож на кроль (руки совершают гребки попеременно, а ноги совершают попеременное непрерывное поднятие/опускание), но существуют следующие отличия — человек плывёт на спине, а не на животе, и пронос над водой выполняется прямой рукой, а не согнутой, как в кроле.

источник: MiddleAsianNews

