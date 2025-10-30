Премьер министр Монголии отстранил от должности своего вице-премьера

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав во вторник отстранил от должности вице-премьера, члена правительства Монголии Амарсайхана Сайнбуяна.

Такое решение премьер принял после того, как ранее Амарсайхан подписал предложение о роспуске своего кабинета.

«Я официально объявил на заседании Кабинета министров, что ухожу из правительства, поскольку больше не чувствую себя способным работать в правительстве, возглавляемом Занданшатаром Гомбожавом», — сообщил он на своей странице в социальных сетях.

Правительство, однако, заявило: «Премьер-министр Занданшатар Гомбожав освободил от должности заместителя премьер-министра Амарсайхана Сайнбуяна в связи с нарушением соглашения о подотчётности. В начале заседания кабинета министров было объявлено, что он освобождается от должности».

«Участились незаконные действия лиц, преследующих дурные цели и стремящихся захватить государственную власть неконституционным путём, ради собственной выгоды и из корыстных побуждений. К сожалению, в этих действиях участвовали некоторые наши министры, которые призывали их подписать петицию и оказывали давление на депутатов. Именно поэтому я объявляю об отставке вице-премьера Амарсайхана Сайнбуяна. Выражение позиций и принципов, отличающихся от позиции Палаты представителей, несовместимо с соглашением об ответственности. Поэтому я объявляю о решении, принятом мной вчера вечером», — заявил премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав.

