Khan Bank стал первой монгольской компанией, включенной в индекс FTSE Russell Лондонской фондовой биржи

CentralAsia (MNG) -

АО Khan Bank, акции которого котируются на I сегменте Монгольской фондовой биржи, стало первой монгольской компанией, вошедшей в индекс Frontier Market компании FTSE Russell, дочерней компании Лондонской фондовой биржи Великобритании.

Эксперты фондового рынка отмечают, что включение АО Khan Bank — первой компании Монголии среди 373 компаний из 30 стран, включая Казахстан, Вьетнам и Пакистан, — в объявленный в прошлом месяце индекс развивающихся рынков FTSE Russell является значимой вехой в истории фондового рынка Монголии.

FTSE Russell — дочерняя компания London Stock Exchange Group (LSEG), которая выпускает, поддерживает, лицензирует и продаёт фондовые индексы. Подразделение известно, в частности, индексом FTSE 100 в Великобритании и индексом Russell 2000 в США. Данный рейтинг расширит возможности иностранных инвесторов по инвестированию в монгольский рынок капитала, включая Khan Bank, и послужит реальным стимулом для повышения международной репутации Монголии и увеличения ликвидности.

Для включения в этот индекс компании должны соответствовать ряду критериев, включая финансовую устойчивость, рыночную капитализацию, ликвидность и прозрачность управления. Полностью выполнив эти критерии, Khan Bank вывел монгольский рынок капитала на международный уровень, что является историческим достижением.

В последние годы Монгольская фондовая биржа тесно сотрудничает с регуляторами рынка и инфраструктурными организациями с целью приведения внутреннего рынка капитала в соответствие с международными стандартами, расширения спектра продуктов и услуг, а также создания благоприятной инвестиционной среды для иностранных инвесторов, что стало важной основой для достижения таких результатов.

Бренд и подразделение FTSE Russell были представлены в 2015 году в рамках интеграции сервисов индексирования серий FTSE и Russell. В том же году LSEG продала подразделение по управлению активами компании Frank Russell Company, Russell Investments. Также в 2015 году FTSE Russell приобрела компанию Mergent, занимающуюся корпоративными данными.

2 марта 2022 года в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину и последовавшие за этим санкции FTSE Russell удалил все российские ценные бумаги из всех индексов FTSE Russell.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения