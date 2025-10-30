Монгольские юные боксёршы и девушка-боец ММА взяли медалей на юношеских III Азиатских играх-2025

CentralAsia (MNG) -

В Манаме, Бахрейн, прошли III Азиатские юношеские игры по боксу и смешанным единоборствам.

В составе сборной Монголии на ринг вышли две представительницы монгольского бокса — АЛТАНЗУЛ Алтангадас и АМИНАА Азжаргал.

Алтанзул Алтангадас завоевала бронзовую медаль в весовой категории 46 кг. В четвертьфинале она убедительно победила японку Мацури Камемори, обеспечив себе место в призовой зоне.

слева: АЛТАНЗУЛ Алтангадас и АМИНАА Азжаргал

Другая спортсменка, Амина Азжаргал, победила представительницу Таиланда Руджиру Срифонтонг в весовой категории 54 кг и завоевала бронзовую медаль.

Также ӨЛЗИЙТНАРАН Бат-Эрдэнэ завоевала серебрная медаль по смешанным боевым искусствам на Азиатских юношеских играх 2025 года в весовой категории 60 кг. В этой категории Тиам Дехпахлеван из Ирана завоевала золото.

Өлзийтнаран вышла в финал, победив в четвертьфинале Гульмайрам Абдыкеримову из Кыргызстана и в полуфинале Тельманкызы Хадиджу из Казахстана.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения