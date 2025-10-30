Всемирный банк поможет Монголии в подготовке к COP17

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и изменения климата Монголии Батбаатар Бат встретился с вице-президентом по устойчивому развитию Всемирного банка Юргеном Фёгле в ходе форума высокого уровня по охране природы и инвестициям, организованного Международным фондом охраны природы (группа ICCF) в Вашингтоне, округ Колумбия. На встрече также присутствовала Валери Хики, глобальный директор по вопросам изменения климата Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды и изменения климата Монголии.

Обсуждения были сосредоточены на подготовке к 17-й Конференции сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которую Монголия примет в августе 2026 года. Стороны также обменялись мнениями о более широком сотрудничестве в области охраны окружающей среды и смягчения последствий изменения климата.

Стороны подтвердили общую приверженность экологизации сельскохозяйственного сектора, улучшению качества почвы и воды, а также локализации системных подходов для воплощения устойчивых решений в практические действия.

