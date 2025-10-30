Монголия расширяет сотрудничество с Глобальным экологическим фондом

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и изменения климата Батбаатар Бат провел вторую встречу с Карлосом Родригесом, исполнительным директором Глобального экологического фонда (ГЭФ), в ходе проводимой раз в два года Конференции по партнерству и инвестициям Международной группы по охране природы в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды и изменения климата Монголии.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность укрепления и распространения достижений и передового опыта проектов и программ ГЭФ, реализуемых в Монголии.

ГЭФ выразил свою поддержку экологической политике и программам Монголии и ее сотрудничеству в расширении новых проектов и инициатив, предложенных министром Батбаатаром Батом, до уровня практической реализации.

Стороны также единодушно отметили, что вовлечение заинтересованных сторон на всех уровнях в решение вопросов, которые не ограничиваются экологическим сектором и требуют межсекторальной координации, является важным шагом на пути повышения уровня образования в области устойчивого развития и расширения его влияния.

Кроме того, они договорились о совместной работе по совершенствованию процесса принятия решений, участия и инвестиций в контексте активизации подготовки к 17-й Конференции сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.

