Стартовала инициатива по представлению монгольского бренда в Южной Корее

CentralAsia (MNG) - Саммит The 1st Global City Tourism Summit прошел в Пусане с 27 по 29 октября 2025 года. Об этом сообщается на странице консульства Монголии в Пусане в Facebook.

Консульство Монголии в Пусане совместно с НПО «Silk Road Camel Mongolia» успешно организовало показ мод из монгольского кашемира на Молодежной улице в районе Хэундэ, Пусан, Республика Корея.

По данным консульства Монголии в Пусане, в показе принял участие монгольский бренд «NOEMI», представивший свою коллекцию одежды из монгольского кашемира.

Монгольская делегация приняла участие в The 1st Global City Tourism Summit, который состоялся в Пусане в рамках туристического сотрудничества между городами мира и совместной разработки новых продуктов, услуг и туристических программ.

