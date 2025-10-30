В этом году Монголию посетили более 750 000 иностранных туристов

CentralAsia (MNG) - Согласно официальным данным Монгольской туристической организации, опубликованным в среду, с начала 2025 года Монголию посетили в общей сложности 751 879 иностранных туристов.

Согласно данным, за этот период большинство иностранных туристов прибыли из Китая, России и Южной Кореи.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от горнодобывающей промышленности и экспорта минеральных ресурсов. Поэтому устойчивое развитие туризма считается одним из приоритетов для диверсификации экономики страны и повышения конкурентоспособности туристической отрасли в условиях глобальной конкуренции.

По данным Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи страны, правительство Монголии приняло решение продлить туристическую программу «Годы посещения Монголии» до 2028 года в целях содействия развитию четырехсезонного туризма в стране.

