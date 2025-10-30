В результате урагана «Мелисса» — одного из сильнейших в истории — погибли около 50 человек

CentralAsia (CA) - В результате урагана «Мелисса», который пришел в страны Карибского бассейна 28 октября, погибли не менее 49 человек, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, на Гаити погибли 40 человек, пропали без вести 10 человек. На Ямайке погибли восемь человек. В Доминиканской Республике один человек погиб, один пропал без вести.

Ураган «Мелисса» привел к крупным разрушениям на Кубе, Ямайке и Гаити. Из-за стихии тысячи человек остались без электроэнергии, жителям пришлось эвакуироваться.

Ураган «Мелисса» — один из самых сильных ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений. Он пришел на Ямайку 28 октября как шторм пятой, максимальной, категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра при порывах достигала 295 километров в час.

К побережью Кубы «Мелисса» подошел как ураган третьей категории, в убежищах на Кубе 29 октября оставались около 735 тысяч человек. Сейчас сила урагана понижена до второй категории.

С середины 29 октября шторм начал влиять на юго-восточные Багамы. К концу 30 октября «Мелисса», как ожидается, пройдет к западу от Бермудских островов.