В Рио-де-Жанейро два дня шла крупная операция полиции, погибли более 130 человек

CentralAsia (CA) - По последним данным, по меньшей мере 132 человека погибли в Рио-де-Жанейро в результате крупной операции полиции против преступной группировки, занимающейся наркоторговлей, сообщило 29 октября агентство Reuters, ссылаясь на власти Бразилии.

Накануне, в первый день операции, сообщалось, что погибли 64 человека, в том числе четверо полицейских.

В полиции заявили, что два месяца планировали операцию против банды «Красная команда» (Comando Vermelho, CV). В ходе операции полицейский спецназ устроил засаду в лесу, где блокировали участников группировки.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что, по его мнению, в ходе операции погибли преступники, стрелявшие из леса. «Я не думаю, что в день конфликта кто-то мог гулять по лесу. Единственными настоящими жертвами были полицейские», — сказал губернатор. Он назвал рейды борьбой с «наркотерроризмом».

Правительство штата Рио заявило, что полиция провела крупнейшую в истории операцию, направленную против банды, контролирующей торговлю наркотиками в нескольких фавелах (то есть трущобах).

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был удивлен, узнав, что полиция провела «чрезвычайно кровавую и жестокую» операцию, не уведомив об этом федеральное правительство, сообщил министр юстиции Рикардо Левандовски.

Операция полиции стала самой крупной по числу жертв в истории Рио-де-Жанейро. До этого таковой считалась операция, проведенная в фавеле Жакарезинью в мае 2021 года. Тогда погибли 28 человек, в том числе полицейские и подозреваемые.

Операция «Сдерживание» продолжается больше суток и затронула в основном фавелы Алеман и Пенья.

Сообщается, что рано утром в среду скорбящие жители этих районов оставили на одной из местных площадей тела по меньшей мере 70 человек. Они утверждают, что это мирные жители, попавшие под огонь, а не члены банд, однако подтвержденной информации об этом пока нет, пишет «Би-би-си».

Управление ООН по правам человека заявило, что «пришло в ужас» от действий бразильской полиции и призвало провести «быстрое и эффективное расследование».

На данный момент арестовано более 100 человек, включая, как сообщается, главного наркодилера «Красного командования».

Также сообщается о десятках раненых, включая гражданских лиц, попавших под перекрестный огонь.

Около 2500 полицейских вошли в фавелы во вторник утром, а вскоре после этого вспыхнули столкновения. «Красное командование» (Comando Vermelho) ответило стрельбой и подожженными баррикадами.

Для возведения баррикад используются автобусы и автомобили, говорят местные жители.

По данным полиции, члены банд также сбрасывают на полицейских взрывные устройства с беспилотников.

«Вот так преступники обращаются с полицией Рио: бомбы сбрасывают с беспилотников. Вот масштаб проблемы, с которой мы столкнулись. Это не обычные преступления, а наркотерроризм», — заявил губернатор Клаудио Кастро.

С начала операции «Сдерживание» изъято более 200 кг наркотиков и десятки единиц огнестрельного оружия, сообщила полиция.

Рафаэль Соарес, бразильский журналист, освещающий преступность в Рио, рассказал Бразильской службе «Би-би-си», что в последние годы «Красное командование» успешно отвоевывало территории в штате у других группировок и налаживало пути контрабанды наркотиков.

Зона фавел недалеко от аэропорта Рио-де-Жанейро считается центром деятельности одной из самых мощных криминальных группировок в Бразилии.

В фавелах — бедных и неблагополучных кварталах на склонах гор — живет около 300 тыс. человек.

Местные жители говорят, что сейчас ситуация в фавелах «напоминает зону боевых действий».

По словам Соареса, полицейские операции, в ходе которых погибает более 20 человек, «очень редки» в Бразилии, а те, которые все же случаются, в основном происходят в Рио.

«Мы наблюдаем настоящую войну в Рио-де-Жанейро. Десятилетия бездействия всех институтов — муниципальных, государственных и федеральных — позволили преступности разрастись на нашей территории», — заявил в среду министр общественной безопасности Рио-де-Жанейро Виктор Сантос.

По мнению журналиста Рафаэля Соареса, губернатор штата Клаудио Кастро инициировал полицейскую операцию, поскольку он пытается нанести по преступности мощный удар и таким образом оставить свой след в политике страны в преддверии выборов, намеченных на следующий год.

Кроме того, крупномасштабные полицейские операции в Бразилии довольно часто проводятся в преддверии больших международных мероприятий. В ноябре в городе Белен на севере страны пройдет климатический саммит ООН COP30.

