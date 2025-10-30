В Южной Корее началась встреча Трампа и Си Цзиньпина
- Азия и мир, политика
- 9:18, 30 октября 2025
Кыргызча
CentralAsia (CA) - В южнокорейском Пусане началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа, сообщает Центральное телевидение Китая.
«У нас будет очень успешная встреча, я не сомневаюсь. <…> Он очень жесткий переговорщик. <…> У нас отличные отношения», — приводит слова республиканца Bloomberg.
Когда Трампа спросили, достигнут ли они соглашения, он ответил: «Может быть».
Лидеры обменяются мнениями о китайско-американских отношениях и обсудят вопросы, «представляющие взаимный интерес», сообщал китайский МИД.
Ранее стало известно, что председатель КНР прибыл в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
