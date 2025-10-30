экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Южной Корее началась встреча Трампа и Си Цзиньпина

CentralAsia (CA) -  В южнокорейском Пусане началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа, сообщает Центральное телевидение Китая.

«У нас будет очень успешная встреча, я не сомневаюсь. <…> Он очень жесткий переговорщик. <…> У нас отличные отношения», — приводит слова республиканца Bloomberg.

Когда Трампа спросили, достигнут ли они соглашения, он ответил: «Может быть».

Лидеры обменяются мнениями о китайско-американских отношениях и обсудят вопросы, «представляющие взаимный интерес», сообщал китайский МИД.

Ранее стало известно, что председатель КНР прибыл в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com