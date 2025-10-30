В Южной Корее началась встреча Трампа и Си Цзиньпина

CentralAsia (CA) - В южнокорейском Пусане началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа, сообщает Центральное телевидение Китая.

«У нас будет очень успешная встреча, я не сомневаюсь. <…> Он очень жесткий переговорщик. <…> У нас отличные отношения», — приводит слова республиканца Bloomberg.

Когда Трампа спросили, достигнут ли они соглашения, он ответил: «Может быть».

Лидеры обменяются мнениями о китайско-американских отношениях и обсудят вопросы, «представляющие взаимный интерес», сообщал китайский МИД.

Ранее стало известно, что председатель КНР прибыл в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).