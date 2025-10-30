Близ кыргызско-китайской границы 29 октября зафиксировано землетрясение силой 4 балла
- 10:20, 30 октября 2025
- 10:20, 30 октября 2025
CentralAsia (CA) - Близ кыргызско-китайской границы 29 октября в 11:17 произошло землетрясение силой 4 балла.
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается: на территории Китая, в 165 км к востоку от кыргызского города Каракол.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.
